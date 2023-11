Pamiętacie Jacoba, zwycięzcę pierwszej edycji "Project Runway"? Od czasu programu jego kariera wcale nie zwalnia. Już dwukrotnie prezentował swoje projekty na Tygodniu Mody w Londynie i jest laureatem licznych modowych nagród. Współpracował też ze stylistami największych gwiazd muzyki, na przykład Lady Gagi czy Jessie J. W tym roku jego marka Jacob Birge Vision połączyła siły z polską firmą Nessi, aby stworzyć kolekcję butów na sezon wiosna/lato 2018.

Reklama

Nessi

Co znajdziemy w kolekcji?

Efektem współpracy Jacoba i Nessi jest 7 supermodnych modeli, które idealnie sprawdzą się zarówno teraz, jak i podczas wakacyjnych upałów. Cała linia utrzymana jest w tylko dwóch kolorach - czerni i złocie, przez co jest o wiele bardziej glamour, niż to, do czego przyzwyczaiła nas marka Nessi.

Nessi

W skład kolekcji wchodzą ciekawe mokasyny na grubych i klasycznych podeszwach, sportowe sneakersy czy proste klapki. Gwiazdami linii są złote sandałki na wysokiej szpilce oraz botki z odsłoniętymi palcami na ciekawym, wyciętym obcasie. Mimo że dominuje tutaj złoto, buty nie są przesadnie ozdobne i strojne. Wręcz przeciwnie, są minimalistyczne w formie, jedynie ich kolor nadaje im bardziej eleganckiego charakteru. Dzięki temu świetnie wyglądać w bardziej szykownych, formalnych stylizacjach, ale także modnie przełamią casualowe stroje, które nosimy na co dzień.

Nessi

Kolekcja Jacob x Nessi to także świetna opcja dla tych, którzy pragną mieć designerskie obuwie, ale nie chcą przepłacać. Linia zaprojektowana przez zwycięzcę "Project Runway" to połączenie jego pomysłów z materiałami wysokiej jakości gwarantowanymi przez Nessi i rozsądnymi cenami. Za czarne sneakersy ze złotymi wstawkami zapłacimy 328 złotych, za szpilki - 266 zł, a za klapki - 218 zł.

Nessi

W promowaniu kolekcji udział wzięła dziewczyna Jacoba - Pola Bogdańska. Influencerka, która również studiuje projektowanie ubioru, wzięła udział w wakacyjnej sesji zdjęciowej zorganizowanej na Wyspach Kanaryjskich. Trzeba przyznać, że w roli modelki sprawdziła się fantastycznie!

Reklama

Więcej informacji znajdziecie na stronach Nessi oraz Jacob Birge Vision.