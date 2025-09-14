Jack Daniels nie żyje. Odszedł człowiek, który stał się legendą
Jack Daniels, uznany trener i fizjolog sportowy, zmarł 12 września w wieku 92 lat, jak przekazała jego żona Nancy. Legendarny medalista olimpijski obserwował zwycięstwo swojej ukochanej drużyny Green Bay Packers zaledwie kilkanaście godzin przed śmiercią. Jego wkład w rozwój treningu biegowego i publikacja „Daniels’ Running Formula” pozostaną inspiracją dla pokoleń.
Jack Daniels urodził się w 1932 roku w Detroit. Swoją sportową drogę rozpoczął jako pływak, a następnie przeszedł do pięcioboju nowoczesnego. Właśnie ta dyscyplina otworzyła mu drogę do sukcesów na arenie międzynarodowej i zbliżyła go do biegania, które stało się jego życiową pasją i obszarem, w którym zasłynął na całym świecie.
Osiągnięcia olimpijskie i kariera biegacza
W 1956 roku Jack Daniels wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich w Melbourne, gdzie zdobył srebrny medal drużynowo. Cztery lata później, w 1960 roku podczas Igrzysk w Rzymie, sięgnął po brązowy medal drużynowo. Były to ogromne osiągnięcia, które umocniły jego pozycję jako jednego z najwybitniejszych sportowców w swojej dziedzinie.
Po zakończeniu kariery sportowej Daniels nie odszedł ze świata sportu. Uzyskał tytuł doktora w 1969 roku, co pozwoliło mu połączyć wiedzę naukową z doświadczeniem sportowym. W latach 80. pracował jako fizjolog sportowy dla Nike.
W 1998 roku wydał książkę „Daniels’ Running Formula”, która zrewolucjonizowała podejście do treningu biegowego. Publikacja stała się jednym z najważniejszych podręczników dla biegaczy na całym świecie.
Jack Daniels znany był z pionierskiego podejścia do treningu opartego na danych fizjologicznych. Mieszkał i pracował w Flagstaff w Arizonie, miejscu znanym z warunków sprzyjających treningowi wysokogórskiemu. Jego metody wykorzystywały właśnie takie warunki, by poprawiać wydolność sportowców.
Przez lata pomógł tysiącom biegaczy osiągać lepsze wyniki, a jego teoria tętna progowego, tempa biegu i indywidualnego dostosowania obciążeń treningowych zyskała światowe uznanie.
Śmierć i pamięć o Jacku Danielsie
Jack Daniels nie żyje. Informację o jego śmierci przekazała jego żona Nancy. Zmarł 12 września w wieku 92 lat, zaledwie kilkanaście godzin po obejrzeniu zwycięskiego meczu swojej ukochanej drużyny NFL — Green Bay Packers. Choć okoliczności śmierci nie zostały bliżej opisane, wiadomo, że odejście Jacka Danielsa nastąpiło spokojnie, a jego ostatnie chwile upłynęły w otoczeniu pasji sportowej.
Świat sportu stracił legendę, ale dorobek Jacka Danielsa pozostanie wieczny — w książkach, metodach treningowych i pamięci tych, którzy dzięki niemu osiągnęli więcej.