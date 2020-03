Jacek Kurski odchodzi z TVP. Kto go zastąpi?

Jacek Kurski (54 l.) odchodzi z TVP. Jak informują Wirtualnemedia.pl, to 39-letni Mateusz Matyszkowicz (były dyrektor TVP Kultura i TVP1, obecnie zasiada w zarządzie TVP) ma kierować telewizją po odejściu Kurskiego. Matyszkowicz będzie sprawował funkcję p.o. szefa publicznej telewizji - to on też jest typowany na prezesa.

Najbliższe posiedzenie Rady Mediów Narodowych, na których poznamy plany dotyczące TVP, odbędzie się 25 marca.

Przypomnijmy, Jacek Kurski objął funkcję prezesa Telewizji Polskiej w sierpniu 2016 roku.