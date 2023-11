Jacek Braciak w sukience na Orłach 2018

Gest Jacka Braciaka zdobył ogólną aprobatę!

1.mężczyzna na zdjęciu jest aktorem. Do tego aktorem wybitnym, co wbrew pozorom, nie wyklucza posiadania poglądów. Także politycznych...

2. Wręcza nagrodę na imprezie dla filmowych Twórców. Nikogo raczej nie szokuje. Sami swoi.

3. Mądrze przy tym mówi. Niewiele, bo wręcza . Czyli forma idzie w parze z treścią. Poza tym Braciak swietnie w kiecce wyglada...

4. Dzisiaj czytam, ze niektórym się nie podobało. Że szok.

5. Mądrzy mężczyźni, z wyobraźnia, zawsze będą wspierać kobiety. Bądźcie jak Braciak. Wspierajcie kobiety. Jeśli wam łatwiej, róbcie to w sukience. To kostium. Komunikat. - pisze Jacek Braciak.