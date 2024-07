Prezes Warty i jedna z najbogatszych Polek została mamą, i to podwójnie! Wczoraj na swoim Facebooku Izabella Łukomska-Pyżalska pochwaliła się, że przywitała na świecie bliźnięta. Poród wyznaczono na przełom grudnia-stycznia, ale tak jak to bywa w przypadku ciąży bliźniaczej, do rozwiązania doszło wcześniej.

Dzieci otrzymały imiona Aurelka i Borysek. O tym, że prezes Warty urodzi chłopca i dziewczynkę, było wiadomo od dawna. Rodzice nie zdradzali jednak, jak dadzą swoim pociechom na imię.

- Jestem bardzo zmęczona, ale jeszcze bardziej szczęśliwa - napisała Łukomska-Pyżalska.

Izabella Łukomska-Pyżalska i jej mąż Jakub są rodzicami dwóch dziewczynek i chłopca w wieku siedmiu, pięciu i trzech lat. Dlatego od początku prezes Warty mówiła, że płeć bliźniąt nie ma znaczenia. Dzieci mają po 2,5 kilograma i dostały 10 punktów.

