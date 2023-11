Reklama

Izabela Zwierzyńska wróci na plan "Barw szczęścia"? My już wiemy! Aktorka w rozmowie z nami zdradziła, czy i ewentualnie kiedy znów będzie grać w serialu Telewizyjnej Dwójki. Izabela Zwierzyńska zniknęła z anteny już kilka miesięcy temu. Gwiazda przygotowywała się do narodzin jej pierwszego dziecka. Synek Izy urodził się na początku października 2017 roku. I chociaż aktorka jeszcze we wrześniu planowała, że wróci do pracy już w styczniu, to tak się jednak nie stało.

Co więc z jej rolą w serialu? Czy Izabela Zwierzyńska planuje powrót do "Barw szczęscia"? Posłuchajcie co zdradziła nam aktorka podczas premiery kolekcji Patrizia Aryton x Dawid Tomaszewski.

Izabela Zwierzyńska od kilku miesięcy jest szczęśliwą mamą.