Izabela i Joachim to duet matki i syna z programu "Gogglebox. Przed telewizorem." Zdobyli bardzo dużą sympatię widzów programu, co otworzyło przed nimi wiele możliwości. Izabelę zobaczymy m. in. w programie "Orzeł czy reszka".

Jak się okazuje, popularność zyskana przez Izabelę i Joachima w programie przekłada się również na zainteresowanie płci przeciwnej.

Panowie wysyłają do mnie sympatyczne słowa, które bym powiedziała, panie w moim wieku cieszą - powiedziała Izabela w rozmowie z Party.pl

A jakie powodzenie ma Joachim? Zobaczcie, co zdradziła nam jego mama.

