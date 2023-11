Izabela Zeiske z programu "Gogglebox. Przed telewizorem" postanowiła zmienić fryzurę! Celebrytka do tej pory nosiła krótkie włosy za ucho, jednak zdecydowała, że coś warto zmienić w swoim wyglądzie. Uczestniczka programu nie była jednak do końca pewna co. Z pytaniem zwróciła się więc do fanów na Instagramie, a Ci podpowiedzieli jej, że powinna zapuścić lub przedłużyć włosy!

Czy Izabela zdecydowała się na taki krok? Zobaczcie sami.

Izabela z "Gogglebox" ma nowy kolor włosów

Izabela Zeiske z programem "Gogglebox. Przed telewizorem" jest związana od pierwszego sezonu. Celebrytka ocenia programy ze swoim synem, Joachimem. Ich popularność ciągle rośnie. Izabelę w sieci obserwuje już blisko 94 tysiące fanów!

Celebrytka jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie ostatnio poprosiła swoich obserwujących o pomoc. Iza nie była do końca pewna, jak ma teraz wyglądać. Chciałaby pójść do fryzjera i odświeżyć swój look.

Jesień to też czas na zmiany. Pomóżcie doradzić co zrobić z włosami ,zostawić długość czy skrócić ,zmienić kolor ale jaki??? Ciotka Iza czeka na Wasze pomysły -zaczęła Iza.

Internauci pozostawili Izie mnóstwo komentarzy. Radzili jej zapuszczenie włosów do ramion, zmienienie koloru na brązowy lub beżowy blond a także po prostu pogłębienie obecnego odcienia.

Z masą pomysłów celebrytka udała się więc do fryzjera. Co jej zaproponowano na miejscu?

Oto ja. Ta sama, ale inna zmieniona, szczęśliwa ,zadowolona. Zawsze mam obiekcje przed zmianą fryzury i trudno mnie zadowolić. Znalazł się artysty-mistrza Sebastian Czyż, z ręki którego wyszło oto to dzieło na mojej głowie. Moje włosy dzisiaj miały swoje święto, zostały wypieszczone w pełni słowa znaczeniu - napisała Iza na Instagramie.

Dodała, że po wizycie czuje się bardzo zrelaksowana i poleca każdej kobiecie znaleźć czas na odrobinę rozkoszy, która jest w życiu ważna. A jak na nową fryzurę zareagowali internauci?

Świetnie, mówiłam Ci ze krótko, całkiem nowa laska, pozdrawiam cieplutko???????????????? Izunia ❤️❤️❤️ ja to się dziś zakochałam w Twojej przemianie... Chyba wybiorę się do fryzjera i na zakupy ???????????????????? Super bomba???????????? Sexy! - pisali fani w komentarzach.

Zobaczcie, jak teraz wygląda Izabela. Widać efekt?

Izabela z "Gogglebox" u fryzjera.

