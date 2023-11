W maju tego roku Izabela Janachowska i jej mąż Krzysztof Jabłoński po raz pierwszy zostali rodzicami - na świat przyszedł ich synek Christopher Alexander. Gwiazda przez długi czas ukrywała informację o ciąży, ale gdy w końcu podzieliła się nią ze swoimi fanami, to coraz chętniej i coraz częściej pokazywała swój brzuszek i informowała o swoim stanie oraz samopoczuciu. Izabela Janachowska otwarcie przyznawała, że marzyła o macierzyństwie, a ciąża jest dla niej wyjątkowym stanem. Nic więc dziwnego, że od kiedy Christopher Alexander jest na świecie, to gwiazda dosłownie promienieje! Izabela Janachowska zachwyca wyglądem i figurą, a najnowsze zdjęcia świadczą o tym, że już wróciła do formy po porodzie. Zobaczcie poniżej, jak ostatnio Izabela Janachowska prezentowała się na spacerze ze swoim mężem i synkiem. To najbardziej urocze fotografie, jakie dziś zobaczycie!

