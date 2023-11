Izabela Janachowska jakiś czas temu po raz pierwszy została mamą. Na świat przyszedł jej synek, Christopher Alexander. Gwiazda często chwali się zdjęciami z synkiem w mediach społecznościowych i udziela się w tematach parentingowych. Teraz pojawiła się na okładce magazynu "Viva" w sesji okładkowej z Christopherem! Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Całą sesję będzie można zobaczyć już 8 sierpnia, to wtedy magazyn trafi do kiosków!

Reklama

Izabela Janachowska pokazała 2-miesięcznego syna na okładce!

Już jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że Izabela Janachowska planuje sesje z synkiem do jednego z magazynów. Gwiazda TVN zdradziła Party.pl, że poprzez sesję chce pokazać relacje, jaka ją łączy z dzieckiem. Efekty tej współpracy możemy ocenić już teraz, a cały numer z wywiadem już czwartek! Izabela Janachowska zdradzi, jak zmieniło ją macierzyństwo. Już niejednokrotnie wspominała o trudach bycia mamą, ale jednak mimo wszystko udaje jej się łączyć karierę z macierzyństwem.

Gwiazda przyznała też, że sesja z niemowlakiem nie należy do łatwych. To pierwsze takie doświadczenie dla młodej mamy i przyznała, że mimo wszystko bardzo jej się spodobało:

Fajne przeżycie. Chociaż sesja z dzieckiem jest zupełnie inna niż takie sesje, które się robi samemu, ale to jest fajne, bo tutaj mniej się liczy to, jak my wyglądamy, tylko ważne jest to, żeby on był szczęśliwy, zadowolony. Żeby pokazać tę relacje, która łączy dziecko i mamę - mówiła Izabela Janachowska w rozmowie z Party.pl

Jesteście ciekawi całej efektów i chcecie zobaczyć całą sesję?

East News