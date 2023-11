W piątek, 10 maja, Izabela Janachowska i jej mąż Krzysztof Jabłoński przywitali swoje pierwsze dziecko. Prezenterka urodziła synka, o czym poinformowała na swoim profilu na Instagramie. Napisała wtedy:

To naprawdę niesamowite uczucie móc zobaczyć Go po tylu miesiącach oczekiwania ???? Ta Kruszynka wniosła do naszego życia tyle szczęścia, ze nie jesteśmy w stanie tego wyrazić słowami ???? 10 maja 2019 to teraz najważniejsza data w naszym życiu ????