1 z 4

Jak się przygotowywałaś do macierzyństwa? Postawiłaś na literaturę czy przekopałaś Internet?

Owszem, przeczytałam dużo artykułów w Internecie, co jest o tyle dziwne, że zazwyczaj wolę książki. Podczas ciąży w ogóle nie miałam jednak głowy do czytania. Czułam, że jestem wiecznie rozkojarzona. Nie mogłam się skupić. Postawiłam więc na wiedzę przekazaną bezpośrednio przez specjalistkę. Spotkałam się z położną, która zrobiła mi i mężowi indywidualne szkolenie.

Bałaś się porodu?

Trochę. To naturalne, że kiedy robisz coś po raz pierwszy, budzi to w tobie niepokój. Ale sytuacja nas zaskoczyła, bo synek urodził się trochę wcześniej, niż było zaplanowane. Nie miałam więc czasu wpaść w stres przedporodowy. Poszłam do mojego lekarza na zwykłą wizytę i nagle usłyszałam: „Pani Izabelo, ale przecież poród właśnie się zaczyna! Zapraszamy do szpitala” (śmiech).

W domu czekała już zapakowana torba do szpitala?

Miałam przygotowane wszystkie rzeczy dla dziecka, bo to wydawało mi się priorytetem. Zadbał o to też i mój mąż. On jest bardzo rzetelny w sprawach organizacyjnych i już od siódmego miesiąca ciąży napominał mnie, żebym miała pod ręką rzeczy do szpitala.