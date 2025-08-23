Izabela Janachowska cała w czerwieni wsiada do Ferrari za kilka milionów!
Izabela Janachowska po raz kolejny przyciągnęła uwagę paparazzi, tym razem poruszając się po stolicy luksusowym Ferrari Purosangue. Auto warte miliony złotych błyszczało na ulicach Warszawy, tak jak sama celebrytka w boskiej stylizacji.
Izabela Janachowska, ekspertka ślubna i celebrytka, ponownie znalazła się na celowniku paparazzi. Tym razem powodem medialnego zamieszania był nowy samochód, którym poruszała się po Warszawie, a chodzi o Ferrari Purosangue. To ekskluzywne auto nie tylko przyciągało spojrzenia przechodniów, ale również błyszczało w obiektywach fotoreporterów, podobnie jak jego właścicielka. Tylko spójrzcie na te zdjęcia paparazzi!
Izabela Janachowska zadała szyku w luksusowym aucie
Auto, którym jechała Janachowska, robiło ogromne wrażenie. Czerwone Ferrari Purosangue, wyróżniające się sportową sylwetką, natychmiast skupiło na sobie uwagę na warszawskich ulicach. Celebrytka, znana z zamiłowania do luksusu, idealnie wpisała się w obraz kobiety sukcesu.
Ile kosztuje Ferrari Purosangue Janachowskiej?
Wartość samochodu, którym poruszała się Izabela Janachowska, może przyprawić o zawrót głowy. Ferrari Purosangue to model, którego cena bazowa wynosi około dwa miliony złotych. Jak informują media, kwota ta może znacząco wzrosnąć, jeśli pojazd zostanie wzbogacony o dodatkowe opcje oraz personalizacje. Jeśli Izabela Janachowska zdecydowała się na wersję Mansory Pugnator to cena może sięgać nawet 6 milionów złotych.
Nie jest to pierwsze auto tej klasy, którym porusza się businesswoman. Wcześniej była widywana również za kierownicą Rolls-Royce’a wartego dwa miliony złotych. Tego dnia jednak wybór padł na jeszcze bardziej imponujące Ferrari, co pokazuje, że nowe auto Izabeli Janachowskiej to kolejny krok w jej drodze do pełnej ekstrawagancji.
Izabela Janachowska została przyłapana przez paparazzi na ulicach Warszawy. Była tancerka odwiedziła studio "Dzień dobry TVN" i zachwyciła w czerwonej sukience.
Trzeba przyznać, że elegancka stylizacja wyglądała spektakularnie, a celebrytka pamiętała o modnych i w tym przypadku również drogich dodatkach. Sama torebka Bottega Veneta kosztuje 13 tys., a szpilki to dodatkowy wydatek rzędu 4 tys. zł.
Po wyjściu z TVN Izabela Janachowska udała się na parking i szybko okazało się, że tym razem nie zdecydowała się na przyjazd swoim Rolls-Royce`em Drophead Coupe II...
Teraz Izabela Janachowska może pochwalić się nowiutkim Ferrari wartym miliony. Ceny za ten model sięgają od dwóch milionów do nawet sześciu. Cena jest naprawdę zawrotna!
Zanim celebrytka wsiadła do luksusowego auta wybrała się jeszcze do kawiarni.