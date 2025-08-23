Izabela Janachowska, ekspertka ślubna i celebrytka, ponownie znalazła się na celowniku paparazzi. Tym razem powodem medialnego zamieszania był nowy samochód, którym poruszała się po Warszawie, a chodzi o Ferrari Purosangue. To ekskluzywne auto nie tylko przyciągało spojrzenia przechodniów, ale również błyszczało w obiektywach fotoreporterów, podobnie jak jego właścicielka. Tylko spójrzcie na te zdjęcia paparazzi!

Izabela Janachowska zadała szyku w luksusowym aucie

Auto, którym jechała Janachowska, robiło ogromne wrażenie. Czerwone Ferrari Purosangue, wyróżniające się sportową sylwetką, natychmiast skupiło na sobie uwagę na warszawskich ulicach. Celebrytka, znana z zamiłowania do luksusu, idealnie wpisała się w obraz kobiety sukcesu.

Ile kosztuje Ferrari Purosangue Janachowskiej?

Wartość samochodu, którym poruszała się Izabela Janachowska, może przyprawić o zawrót głowy. Ferrari Purosangue to model, którego cena bazowa wynosi około dwa miliony złotych. Jak informują media, kwota ta może znacząco wzrosnąć, jeśli pojazd zostanie wzbogacony o dodatkowe opcje oraz personalizacje. Jeśli Izabela Janachowska zdecydowała się na wersję Mansory Pugnator to cena może sięgać nawet 6 milionów złotych.

Nie jest to pierwsze auto tej klasy, którym porusza się businesswoman. Wcześniej była widywana również za kierownicą Rolls-Royce’a wartego dwa miliony złotych. Tego dnia jednak wybór padł na jeszcze bardziej imponujące Ferrari, co pokazuje, że nowe auto Izabeli Janachowskiej to kolejny krok w jej drodze do pełnej ekstrawagancji.

