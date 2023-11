Zaledwie kilka tygodni temu Iwona Węgrowska pochwaliła się swoim fanom, że rozpoczęła wielke odchudzanie. Piosenkarka ostro trenowała i dbała o dietę, o czym informowała m.in. za pośrednictwem Instagrama. Iwona gubiła kolejne kilogramy, nie wiedząc, że jest... w ciąży! Niestety, w wyniku przeforsowania organizmu wokalistka poroniła. O trudnych przeżyciach opowiedziała w rozmowie z jednym z portali internetowych. Poruszające wyznanie Iwony Węgrowskiej!

Iwona Węgrowska w rozmowie z portalem pomponik.pl zdradziła, że marzyła o drugim dziecku, ale starania nie przynosiły żadnego efektu. Jakiś czas temu zrobiła sobie test ciążowy, który wyszedł negatywnie - wtedy też postanowiła zadbać o swoje zdrowie i zaczęła się odchudzać.

Pomyślałam, że widocznie tak musi być i wzięłam się wtedy ostro za dietę i treningi. Do tego doszła kosmetologia ciała i całkowicie odpuściłam ze staraniami o dziecko. Do głowy mi nie przyszło, że w najmniej oczekiwanym momencie mogę zajść w ciążę- zdradziła w rozmowie z pomponikiem.

Niestety, wokalistka nie wiedziała, że udało jej się zajść w ciążę, którą później straciła.

To była wczesna ciąża, która nie dawała mi żadnych objawów. A jak już czułam jakiś dyskomfort, to zrzucałam to na efekt uboczny ćwiczeń. Niestety, przez to wszystko poroniłam. Okazało się, że mój organizm nie wytrzymał przeforsowania. Usłyszałam tylko, że już jest za późno, by cokolwiek ratować - powiedziała Iwona Węgrowska.