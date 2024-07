Iwona Węgrowska w rozmowie z Party.pl opowiedziała o tym, jak wygląda jej związek i czy jest szczęśliwa. Piosenkarka przyznała, że do tej pory miała pecha w miłości, jednak teraz czuje, że znalazła mężczyznę swojego życia. Węgrowska zdradziła również, że pomimo wielu obowiązków związanych z dzieckiem stara się nie zaniedbywać swojego partnera.

Zawsze miałam pecha - teraz czuję, że to jest ten mężczyzna i jestem bardzo szczęśliwa. Jestem strasznie zakochana i mam nadzieję, że to będzie trwało, trwało... Chociaż wiadomo, czasem bywa trudno jak to w związkach.