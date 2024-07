1 z 5

Iwona Węgrowska na wiosennym spacerze z mamą i córką! Wokalistka bardzo dba o to, aby macierzyństwo przebiegało w spokoju, ale niestety, jak sama podkreśliła, nie jest jej to dane. Niedawno pojawiły się informacje, że Lilia nosi nazwisko jej byłego męża, na co artystka od razu zareagowała. Iwona Węgrowska może liczyć jednak na wsparcie mamy i partnera Macieja. W sobotę wybrała się na spacer, aby chwilę odpocząć. Uwagę przykuwają jej bardzo wysokie kozaki. Czy aby na pewno są wygodne na spacer?

