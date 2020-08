Iwona Węgrowska jest w ciąży! Spełniło się wielkie marzenie wokalistki! 

Baby boom w polskim show biznesie trwa w najlepsze! Jak informuje portal Pudelek.pl, Iwona Węgrowska jest w ciąży! W 2015 roku wokalistka powitała na świecie swoje pierwsze dziecko, córeczkę Lilianę, a niedługo na świecie pojawi się jej kolejna pociecha!

To wczesna ciąża i muszę szczególnie teraz na siebie uważać - powiedziała w rozmowie z Pudelek.pl, Iwona Węgrowska.

Informację o ciąży piosenkarka potwierdziła również w rozmowie z portalem Plejada.pl.

Gwiazda nie ma jednak zamiaru zwalniać tempa i rezygnować z pracy. Za kilka dni wychodzi nowy singiel piosenkarki "Nie potrafię kochać mniej (Niebo damy)". Iwona Węgrowska po latach przerwy szykuje swój wielki powrót na rynek muzyczny. Wygląda na to, że najbliższe miesiące będą dla niej naprawdę wyjątkowe.

Drugie dziecko było dla Iwony Węgrowskiej ogromnym marzeniem. Gwiazda w wywiadach wielokrotnie przyznawała, że chciałaby mieć gromadkę dzieci. Niestety przez dłuższy okres czasu starania o dziecko nie przynosiły rezultatów. W ubiegłym roku wokalistka w wywiadzie dla portalu Plotek.pl zdecydowała się na bardzo osobiste wyznanie, w którym opowiedziała o swoim poronieniu. Iwona Węgrowska niestety nie wiedziała, że jest w ciąży i dopiero w szpitalu dowiedziała się, że straciła dziecko.

Nagle poczułam bardzo silny ból brzucha. Szybko uciekłam stamtąd, musiałam później przepraszać organizatorów, że wyszłam w trakcie. Pobiegłam do toalety i całe szczęście, że nie było nigdzie paparazzi. Od razu pojechałam do szpitala. Po badaniu krwi dowiedziałam się, że jestem w ciąży, ale na USG nie było już co ratować - opowiedziała Iwona Węgrowska w rozmowie z Plotek.pl