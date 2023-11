Była żona Kazimierza Marcinkiewicza w swoim wpisie na Facebooku przyznała, że dostała propozycję udziału w reality-show, ale wszystko wskazuje na to, że jednak nie zobaczymy jej w programie.

ni stąd, ni zowąd otrzymałam propozycję udziału w nowej serii programu Big Brother. czyli fani programu ucieszą się na wiadomość o jego reaktywacji. Ja niekoniecznie do nich należę.

W odpowiedzi na zaproszenie pomyślałam sobie -...hmm...- że z jednej strony byłaby to możliwości zarobku, ale kosztem czego? po pierwsze mój stan zdrowotny jest barierą pomimo, że zapewniono mnie o bacznie czuwajacej ekipie lekarskiej na miejscu. Ach, czego nie zrobią, aby zachęcić do udziału?! A może to czysta ignorancja?! ????????- napisała na portalu społecznościowym.