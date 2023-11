IRA XXX-lecie zespołu

18 listopada 2017

Warszawa, Klub Stodoła

IRA, jedna z najpopularniejszych polskich formacji rockowych wraca do Stodoły, by hucznie świętować swoje XXX-lecie! Popularny zespół z Arturem Gadowskim na czele już 18 listopada zagra w Warszawie swoje największe przeboje, które podbiły już serca kilku pokoleń polskich fanów rocka. „Nadzieja”, „Mój dom”, „Bierz mnie”, „Wiara” – to m.in. tych utworów na pewno nie zabraknie podczas wyjątkowego, jubileuszowego koncertu. Bilety w sprzedaży!

Trzy dekady aktywności scenicznej, 11 albumów studyjnych, występy na największych polskich festiwalach rockowych, trasy koncertowe po USA i Kanadzie, supportowanie legendarnej grupy Aerosmith oraz niezliczona ilość najbardziej prestiżowych statuetek przemysłu muzycznego - to tylko krótkie podsumowanie muzycznej kariery formacji IRA, która od trzydziestu lat zajmuje czołowe miejsce na polskich listach przebojów.

Pochodzący z Radomia zespół powstał w 1987 roku, a zadebiutował w roku 1988, na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Pierwsza płyta zespołu – „IRA” – ukazała się w 1989 roku. Wydana w roku 1991 płyta „Mój dom”, a następnie „1993” i koncertowa „Live” odniosły niebywały sukces, zapewniając grupie awans do grona czołówki polskich zespołów rockowych. Pochodzące z tych albumów przeboje, takie jak: „Nadzieja”, „Mój dom”, „Bierz mnie”, „Wiara”, czy „California” do dziś rozgrzewają publiczność podczas koncertów zespołu. Choć na przestrzeni lat grupa zmieniała swój styl, odchodząc od havy metalu w kierunku rocka i pop rocka, jedno nigdy się nie zmieniło – Artur Gadowski i jego ekipa nieustannie królują w sercach polskich słuchaczy, gromadząc pod sceną tłumy fanów.

W maju 2016 zespół wydał płytę „MY”, która w październiku uzyskała status “Złotej Płyty”, a promujący wydawnictwo pierwszy singiel “Wybacz” w sierpniu 2016 uzyskał status “Platynowego Singla”. Mimo upływu dekad formacja jest w znakomitej formie koncertowej, o czym już 18 listopada będą mogli przekonać się wszyscy uczestnicy jubileuszowego koncertu w Stodole!

ZAPRASZAMY

Bilety:

Przedsprzedaż – 49 pln (stojące), 79 pln (balkony). Od 3 listopada – 59 pln (stojące), 89 pln (balkony) do kupienia w kasie Klubu Stodoła (Warszawa ul. Batorego 10)

Sprzedaż internetowa: Stodola.pl, eBilet.pl, biletomat.pl, biletyna.pl, Eventim.pl oraz TicketPro.pl