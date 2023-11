iperfumy.pl, czyli sklep internetowy z najszerszą ofertą perfum i kosmetyków w Europie. W jednym miejscu mamy ponad 55 000 produktów 1 150 marek. Teraz iperfumy.pl zmieniają swoją nazwę na Notino. Dlaczego i co dokładnie się zmieni? Wyjaśniamy!

Notino - największy beauty e-sklep w Europie

To będzie spora zmiana dla wszystkich miłośniczek iperfumy.pl. Na szczęście zmiana bardzo przyjemna, bo czeka na nas jeszcze więcej beauty korzyści! iperfumy.pl zmieniają się w Notino, ponieważ w ofercie marki znajdziemy nie tylko perfumy, ale także kosmetyki do makijażu i pielęgnacji ciała oraz akcesoria i sprzęt do stylizacji włosów. Notino, obecne w 22 państwach, to przede wszystkim synonim międzynarodowych standardów produktów i usług.

Co jeśli miałaś konto na iperfumy?

Na szczęście nic się nie zmieni! Na stronie notino.pl można używać loginu i hasła z poprzedniej domeny. Na koncie zachowane zostaną też wszystkie historie zamówień i dostaw. Do tego w Notino będziesz mogła wykorzystywać wszystkie kupony, promocje i rabaty z iperfumy.pl.

Notino to też szereg korzyści

Dostawa naszych zamówień jest na następny dzień, a dodatkowym atutem są ceny, które są identyczne w sklepie internetowym, co w stacjonarnym. Planujecie zakup prezentów? Notino ma w swojej ofercie piękne opakowania na prezent, a dodatkowo umożliwia personalizację, w tym grawerowanie. Profesjonaliści Notino zapakują prezent i ozdobią go atłasową wstążką, nadającą całości ekskluzywny charakter. A jeśli okaże się, że nasz prezent jest nietrafiony lub zmieniliśmy zdanie, mamy aż 90 dni na zwrot zamówienia!

