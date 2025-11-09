Bez wątpienia udział Tomasza Karolaka w tanecznym show Polsatu, "Taniec z Gwiazdami" wzbudza w widzach wiele skrajnych emocji. Ten ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Nie inaczej jest tym razem, kiedy w sieci pojawił się jego kolejny filmik, na którym wyciska siódme poty na tanecznej sali, ze swoją programową partnerką. Koniecznie poznajcie szczegóły!

Internauci komentują taniec Tomasza Karolaka

Nie da się ukryć, że tej jesieni najchętniej oglądanym show jest taneczny program Polsatu "Taniec z Gwiazdami". Wszystko przez to, że w minionej edycji pojawiła się cała plejada ciekawych i kontrowersyjnych gwiazd. Ostatnio na tapecie była Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, którzy pożegnali się z "Tańcem z Gwiazdami". Niezzmiennie jednak rówie wiele kontrowersji wzbudza udział Tomasza Karolaka w tanecznym show. Jego umiejętności nie zawsze zostają doceniane przez jurorów. Podobnie jest w przypadku widzów i internautów - ich opinie są skrajne. Tak też jest tym razem, kiedy w sieci pojawił się kolejny filmik z jego udziałem.

Tomasza Karolaka w "Halo, tu Polsat"

Już dzisiaj na antenie Polsatu będziemy mogli oglądać wielki półfinał "Tańca z Gwiazdami", podczas którego odpadną aż dwie pary, a internauci standardowo już spekulują, kto to będzie. Szczególnie, że na instagramowym profilu show pojawiły się filmiki, na których widzimy taneczne próby naszych ulubieńców. Na jednym z nich możemy obserwować umiejętności Tomasza Karolaka i jego parkietowej partnerki - Izabeli Skierskiej. Pod postem pojawiło się mnóstwo skrajnych opini. Niektórzy uważają, że aktor już dawno powinien się pożegnać z show:

Karolak do domu!!

No jeżeli to jest taniec 😂

Rany jak on tragicznie tańczy nie potrafi powtórzyć najłatwiejszego kroku 😂

Znaleźli się także zwolennicy tańca aktora:

Lepiej żeby Karolak doszedł do finału niż te dwie dziewczyny 🤦🏻‍♀️

pan Karolak tupta za Izą jak kulawy struś 😂 nadaje trochę dystansu, komedii i śmiechu. no i fajnie!

Sam zainteresowany wyznał jednak o poranku na antenie "Halo, tu Polsat", że ma przeczucie, że będzie się musiał pożegnać z programem:

Mamy takie wrażenie, że dzis polecimy

A Wy jak obstawiacie?

