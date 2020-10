Internauci ostro krytykują Mateusza, kandydata Magdy z "Rolnik szuka żony"! To, co zrobił zszokowało widzów

Internauci ostro ocenili zachowanie Mateusza z "Rolnik szuka żony"! Fani programu Telewizyjnej Jedynki nie ukrywają, że są zszokowani tym, co kandydat Magdy zrobił po przyjeździe do jej domu. Zdecydowana większość widzów, którzy komentowali ostatni odcinek na Facebooku, ocenia, że tylko jeden z kandydatów pasuje do Magdy i z pewnością nie jest to Mateusz. Spójrzcie tylko na te komentarze! Za co oberwało się Mateuszowi?

Internauci krytykują Mateusza

W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" i kandydaci i kandydatki Magdaleny, Macieja, Pawła, Józefa i Dawida przyjechali do ich domów. Teraz uczestnicy siódmej edycji programu spędzą ze sobą kilka dni i będą mieli okazję bliżej się poznać.

Patrząc na komentarze na Facebooku wszystko wskazuje na to, że w ostatnim odcinku "Rolnika" największe emocje wzbudził Mateusz, kandydat Magdy. 27-letni Mateusz jest menadżerem restauracji. Kandydat Magdy przed kamerą przyznał, że w czasie wolnym lubi spędzać czas ze znajomymi i chodzić po restauracjach i klubach. Co ciekawe, Mateusz nie ukrywał również, że nie wie, jak wygląda życie na wsi... W ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony" mężczyzna zdradził nawet, że nie wie, z czego wyrasta ziemniak.

Pomimo małej wiedzy o rolnictwie Mateusz był bardzo śmiały i pewny siebie na gospodarstwie Magdy. Niestety, jego zachowanie zniesmaczyło internautów. Najbardziej oberwało mu się za to, co zrobił w pokoju po przyjeździe do rolniczki...

- No nie ma to jak przyjechać do dziewczyny i od razu walnąć browara z kolegą w pokoju 😂😂😂

- Pan Barman zaczął jak przystało od piwka... 😊 Ciekawe jak powstają te ziemniaki 🥔 z nasion😉😉... No czekamy na kolejne ciekawostki..

- I przyjechał Belmondo Pks-em z flaszką w torbie. Strach żeby po tych trunkach byka nie chciał doić🙈- komentują internauci.

Fani programu "Rolnik szuka żony" w zdecydowanej większości uważają, że Mateusz nie pasuje do Magdy i zycia na wsi. Zdaniem internautów rolniczka powinna wybrać Pawła.

- Stawiam na Pawła, widać że rozsądny i mądry chłopak

- Paweł wydaje się być najbardziej rozsądny i co najważniejsze - widać, że zależy mu na Magdzie a nie na chwili sławy w tv 😉

- Najfajniejszy Pawel.Widac,że Mu zależy i chce poznać Magde.Naturalny,sympatyczny facet- komentują fani.

Zobaczcie fragmant programu "Rolnik szuka żony" z udziałem Mateusza!

