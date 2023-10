Huawei Sound X to głośnik klasy premium, stworzony we współpracy z firmą Devialet – jednym z najbardziej cenionych w środowisku audiofilskim producentów sprzętu muzycznego. Jako pierwsze tego rodzaju urządzenie został wyróżniony prestiżowym certyfikatem Hi-Res, który jest przyznawany najlepszym sprzętom do odtwarzania muzyki. W konkursie iF Design Awards 2020 nagrodzona została także konstrukcja głośnika, zapewniająca dźwięk 360 stopni.

Huawei Sound X – niewielkie urządzenie, ogromne możliwości

Huawei Sound X wykorzystuje technologię Devialet SAM, która dopasowuje każde brzmienie do głośników, zapewniając dokładne odwzorowanie rzeczywistego dźwięku. Wrażenie jest takie, jakby się było na koncercie. Kształt głośnika nie jest przypadkowy – sprzęt ma wyjątkowe źródło dźwięku Hi-Fi 360’, dzięki któremu muzyka dosłownie oplata słuchaczy z każdej strony! Sześć głośników pełnozakresowych o maksymalnej częstotliwości aż 40kHz, wykorzystując algorytmy Huawei Sound, wypełnia przestrzeń bogatym brzmieniem – mówi Monika Maszkiewicz, nasza redaktorka z czerwonego dywanu, która przetestowała urządzenie.

Głośnik korzysta z zaawansowanej technologii, jednak jego obsługa jest bardzo prosta – pozwala na bezprzewodowe łączenie z telefonem przy pomocy NFC. Żeby rozpocząć odtwarzanie muzyki, wystarczy delikatnie przyłożyć smartfon do urządzenia. Gotowe! Czy głośnik sprawdzi się na domówce? Monika już wie, że tak, bo jej przyjęcie przerosło oczekiwania gości!

Moi goście byli zachwyceni designem tego urządzenia – elegancka, gładka, połyskująca powierzchnia wyglądała zjawiskowo pod wieczór, a do tego podświetlane przyciski cudownie mieniły się kolorami w rytm muzyki! Najważniejsze jednak jest to, że muzyka idealnie wypełniała przestrzeń. Mogę śmiało stwierdzić, że głośnik HUAWEI Sound X zachwyci nawet najbardziej wymagającego słuchacza! – podsumowuje redaktorka.

