Wyobraź sobie: czerwcowe słońce leniwie przeciska się przez liście, w powietrzu unosi się zapach wakacyjnej wolności, a Twoje ciało samo zaczyna tańczyć, bo… muzyka wzywa! I to jaka muzyka!

Nie, to nie sen. To ING SILESIA BEATS – festiwal, który rozkołysze Park Śląski w Chorzowie tak mocno, że nawet pobliskie drzewa będą próbowały robić moonwalk!

Od 19 do 21 czerwca 2025 park miejski zmieni się w bijące serce muzycznej ekstazy. Elektronika, rap, hip-hop, pop, live acty, atrakcje, pokazy i ludzie tacy jak Ty – pełni energii, kolorów i dobrego vibe’u.

Materiał prasowy ING SILESIA BEATS Materiał prasowy ING SILESIA BEATS

Nie musisz wybierać między chilloutem na trawie a tańcem do upadłego – tutaj masz i leżak, i parkiet, i aftery (nawet jeśli po prostu skończą się przy foodtrucku o 2 w nocy z taco w ręku).

To nie tylko festiwal.

To celebracja życia, radości, przyjaźni i rytmu, który łączy pokolenia. To ten moment w roku, kiedy wszystko gra – dosłownie i w przenośni.

Więc:

Zbieraj ekipę, szykuj brokat, łap bilety (póki jeszcze są!) i...

widzimy się w Chorzowie na ING SILESIA BEATS!

Bo fajniej się żyje w towarzystwie dobrej muzyki, świetnych ludzi i wakacyjnego słoneczka - to wszystko jest na wyciągnięcie Twojej ręki - już teraz w Chorzowie!

Do zobaczenia pod licznymi scenami! 🎶✨

