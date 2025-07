Czy za drożdżówkę można zapłacić tyle, co za porządny lunch w restauracji? Jak się okazuje — można. Przekonała się o tym influencerka Agnieszka Grzelak, która po wizycie w jednej z modnych cukierni opublikowała na Instagramie nagranie z jednej z warszawskich cukierni.

Influencerka odwiedziła popularną cukiernię w Warszawie i wrzuciła na Instagram filmik opisujący kosmiczne ceny drożdżówek i opisała historię, jaka spotkała ją na miejscu. Za jedną słodką bułkę z poziomkami zapłaciła aż 60 zł. Choć miejsce uchodzi za jedno z najmodniejszych w stolicy, cena zaskoczyła nawet stałych bywalców.

Już o 16 na kanale vlog pojawi się film, w którym testuję najbardziej viralowe miejscówki w Warszawie! To jedna z niech, do której ustawiają się godzinę kolejki.Nigdy bym nie odkryła TEJ NIESPODZIANKI, gdybym zjadła tą drożdżówkę z poziomkami za jednym zamachem. Pewnie po prostu miałam niefart i zwykle Urszi cakes nie ma robaków, ale jakoś to odrzuca

- napisała w najnowszym poście Agnieszka Grzelak.