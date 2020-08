Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak i gdzie spędza wakacje! "Chwila relaksu" zdradziła ukochana Adriana

Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak i gdzie spędza wakacje. Czy razem z Adrianem wybrała się gdzieś na urlop? Ilona rozwiała wszystkie wątpliwości publikując zdjęcie na którym kąpie się w basenie. Zaledwie kilka tygodni temu była uczestniczka hitu TVP zdradziła, że razem z rolnikiem otworzyli własną stajnię, a na dodatek urządzają razem nowe mieszkanie. Czy teraz para zafundowała sobie wakacyjny wyjazd?

Ilona pokazała, jak wypoczywa

Ilona wzięła udział w ostatniej edycji "Rolnik szuka żony". W programie emitowanym przez Telewizyjną Jedynkę walczyła o względu Adriana. I chociaż rolnik długo nie zdradzał z którą z kandydatek chce spróbować stworzyć szczęśliwy związek, to w dniu wyborów głośno przyznał, że to właśnie Ilona skradła jego serce. Zakochani dali sobie szansę i do dziś tworzą szczęśliwy związek. Fani programu "Rolnik szuka żony" mogą śledzić dalsze losy tej pary za pośrednictwem Instagrama, gdzie chętnie publikują swoje zdjęcia i nagrania. Ostatnio Ilona pokazała, jak spędza wakacje!

Ilona opublikowała zdjęcie, na którym razem z siostrą rolnika pluskają się w basenie. Gdzie wypoczywają? w domu!

Chwila relaksu za domem 👌 😉

A Wy gdzie spędzacie wakacje? 😀 - napisała Ilona.

Zdjęcie skomentował sam rolnik! Zobaczcie, co napisał.

W stajni 😅 - napisał rolnik.

Zobaczcie sami, jak wypoczywa Ilona!

