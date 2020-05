Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazała piękny prezent. A co się dzieje z Adrianem?!

Ilona z "Rolnik szuka żony" często publikuje w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia z Adrianem. Jeszcze niedawno oboje deklarowali, że odwiedzają się kiedy tylko mają taką możliwość. W ostatni weekend Ilona jednak sama wyjechała nad morze i tam spotkała się z Natalią i jej nowym partnerem.

Pod wspólnymi zdjęciami z wyjazdu pojawiły się pytania: co z Adrianem? Inni żartowali, że to pewnie "problemy logistyczne", nawiązując do zabawnej wypowiedzi rolnika z finałowego odcinka programu.

Teraz Ilona pochwaliła się na Instagramie bukietem kwiatów. Czy dostała je od Adriana?

Ilona z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się pięknym bukietem

Ilona z "Rolnika" opublikowała filmik na Instagramie, na którym prezentuje piękny bukiet kwiatów. Jak wiadomo Adrian w swoim gospodarstwie zajmuje się hodowlą kwiatów, stąd podejrzenie, że obdarował swoją partnerkę pięknym bukietem. Jednak z racji wczorajszego Dnia Matki może to być prezent od Ilony dla jej mamy.

Uczestniczka "Rolnika" nie zdradziła w relacji od kogo lub dla kogo są kwiaty, a fani programu są coraz bardziej zaniepokojeni faktem, że ostatnio Adrian nie pojawia się na zdjęciach Ilony.

Czyżby para przeżywała kryzys?

Instagram

Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" tworzą świetną parę. Fani programu trzymają za nich kciuki!

Instagram

Para jeszcze nie podjęła decyzji o wspólnym zamieszkaniu.