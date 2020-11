Lucy z "Rancza" i Ludwik z "Rodzinki.pl" byli parą! Zaręczyli się, ale związek nie przetrwał... Zobaczcie dlaczego

Tomasz Karolak ma na swoim koncie kilka głośnych związków. Aktor spotykał się nie tylko z Violą Kołakowską, z którą ma dwójkę dzieci, ale równie głośno było o jego relacji z Magdaleną Lamparską czy Magdaleną Boczarską. Okazuje się, że gwiazdora „Rodzinki.pl” łączyło też prawdziwe uczucie z gwiazdą "Rancza" Iloną Ostrowską. Para poznała się w trakcie studiów i planowali wspólną przyszłość, jednak związek na odległość nie sprawdził się. W jakich okolicznościach się rozstali?

Jak informował tygodnik "Na Żywo", Ilona Ostrowska i Tomasz Karolak poznali się na studenckim festiwalu FAMA w Świnoujściu. Tomasz Karolak studiował wtedy w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, a Ilona Ostrowska we Wrocławiu. Para była w sobie bardzo zakochana i aktor zdecydował się oświadczyć aktorce.

Po jakimś czasie okazało się, że związek na odległość nie przetrwał próby czasu i ostatecznie para rozstała się. A powodem miał być fakt, że aktorka poznała już wtedy Jacka Borcucha, który ostatecznie został jej mężem.

Ilona Ostrowska i Jacek Borcuch byli małżeństwem w latach 2004-2012 i mają córkę Mirosławę. Ostatecznie para wzięła rozwód, a w mediach głośno było o związku reżysera z Olgą Frycz. W tych trudnych chwilach aktorkę wspierał właśnie Tomasz Karolak. Występowała ona w jego teatrze IMKA i za radą dawnego partnera zaczęła nawet spotykać się z reżyserem Krzysztofem Garbaczewskim. Obecnie partnerem aktorki jest Patryk Stawiński, basista, z którym Ilona Ostrowska ma synka Gustawa.

Z kolei Tomasz Karolak nadal od czasu do czasu zaskakuje na czerwonym dywanie nową partnerką, ale do tej pory nie zdecydował się na ślub.

Głośno było również o relacji Tomasza Karolaka i Magdaleny Lamparskiej. Żadne z nich jednak nie komentowało doniesień na temat ich związku.

Zdecydowanie do najbardziej burzliwych związków Tomasza Karolaka należy ten z Violą Kołakowską. O ich powrotach i rozstaniach rozpisywały się media. Para ma dwójkę dzieci, ale nigdy nie zdecydowali się na ślub.

W szczerym wywiadzie dla Vivy! aktorka tak podsumowała ich związek:

Wiem, że Tomek ma pasje. A to wyprawy kolarskie, a to poszukiwanie grobu Marii Magdaleny. Szukamy wszyscy. Spełnienia, satysfakcji. Tomek się chyba na tym skupił. Tylko on szuka za daleko. A czasami to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. (...) Wpada do nas. Czasem nawet zachowuje się, jakby mieszkał. Razem, ale osobno. Osobno, ale razem. Czasami przytuli Lenkę przed snem, ale nie ma w tym żadnego planu, regularności. (...) Czasami czuję się jak we wspólnocie rodzinnej, która chce się sobą nacieszyć, dać szansę losowi. Ale potem wracamy i każde ma swoje życie. Jedno takie, jakie sobie wybrało, drugie - takie, jakie mu los przyniósł - mówiła Viola Kołakowska na temat swojej relacji z Tomaszem Karolakiem.