Ilona Łepkowska zdradziła, kiedy ruszą prace na planie najnowszej odsłony kultowego filmu "Kogel Mogel"! Jak już wiemy, Łepkowska kilka miesięcy temu zakończyła pisanie scenariusza do trzeciej części hitu. Teraz wszyscy zastanawiają się, kiedy rozpoczną się zdjęcia do "Kogla Mogla". Okazuje się jednak, że oprócz pracy przy uwielbianym przez Polaków filmie, scenarzystka musi również znaleźć czas na inne projekty. Ilona Łepkowska, która napisała scenariusz do głośnej "Korony Królów" w TVP, pracuje nad kolejnym serialem kostiumowym!

Posłuchajcie, co Ilona Łepkowska zdradziła w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle! Kiedy ruszą prace na planie Kogla Mogla?

