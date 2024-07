Ilona Felicjańska zapowiada, że chce odzyskać prawa do opieki nad swoimi synami: czternastoletnim Maciejem i trzynastoletnim Adamem. Trzy lata temu modelka zdecydowała się oddać całkowitą opiekę nad dziećmi byłemu mężowi Andrzejowi Rybkowskiemu. Wtedy tłumaczyła, że chce się całkowicie poświęcić walce z uzależnieniem od alkoholu i zacząć wszystko od nowa. Niedawno wyjaśniła w wywiadzie, że to były mąż zmusił ją do oddania mu synów pod opiekę.

Reklama

„Kiedy byłam na początku terapii, usłyszałam od męża, że jeśli mu nie oddam dzieci, on mnie zniszczy. Bałam się, że nie dam rady zachować trzeźwości, tocząc taką batalię – wyjaśniła jakiś czas temu w wywiadzie dla „Gali”.

Jak się dowiedzieliśmy, Felicjańska już jesienią zeszłego roku złożyła wniosek do sądu o przywrócenie opieki nad Maćkiem i Adamem.

Ilona nadal czeka na orzeczenie sądu. Chciałaby znów zamieszkać z synami. To jej największe marzenie – mówi nam znajoma celebrytki.

Reklama

Wygląda na to, że Ilona chce ułożyć sobie życie nie tylko rodzinne, ale też uczuciowe. Jeszcze do niedawna wszyscy rozpisywali się, że Felicjańska spotyka się z biznesmenem Michałem Leszkiem. A teraz jest widywana na salonach z nowym, młodszym od siebie mężczyzną u boku - projektantem Maćkiem Muszyńskim. Młody projektant tworzy głównie torby i akcesoria dla marki M I M A bags, ale sukienki szyje tylko i wyłącznie dla Ilony. Sama celebrytka nie chce potwierdzić, czy ona i Maciek są parą, ale pytana, czy są ze sobą - nie zaprzecza. Chętnie za to opowiada o swojej karierze pisarskiej. Jak się dowiedzieliśmy, Felicjańska kończy pisać swoją czwartą książkę. Najpierw był thriller erotyczny „Wszystkie odcienie czerni”, później „Cała prawda o...”, czyli historia jej życia. Rok temu wydała poradnik „Jak być niezniszczalną”, w którym zdradzała, jak radzić sobie z uzależnieniami. Kolejna książka to podobno również poradnik.