Kilka tygodni temu Ilona Felicjańska wydała swoją biografię "Cała prawda o...". W książce była modelka szczerze rozprawiła się ze swoim życiem osobistym, jak i zawodowym. Celebrytka od zawsze była bardzo wylewna i nie było dla niej tematów tabu. Dlatego nie powinno nas dziwić, że lubi publicznie dzielić się najintymniejszymi przeżyciami i historiami.

W biografii można znaleźć m.in. fragment, w którym celebrytka opisuje, że była zmuszana przez byłego męża do seksu oralnego:

- Przychodził i... dobrze, powiem to... kazał sobie robić laskę, bo jestem jego żoną i to jest mój obowiązek. Pewnego razu, tuż po moim powrocie ze szpitala po próbie samobójstwa, znowu przyszedł. Powiedziałam mu: 'Czy jeśli kiedyś zastaniesz mnie ze sznurem na szyi, to zanim wykopnę spod siebie krzesełko, też każesz mi zrobić sobie laskę?