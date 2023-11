Doda lubi zaskakiwać. Sama nieskromnie powtarza, że polski show-biznes byłby bez niej po prostu nudny. Czasem nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wielką skarbnicą wiedzy jest jej Instagram. Wczoraj znów zadziwiła wszystkich, dzieląc się z fanami pewnym nagraniem!

Doda stanęła na wadze! Wiemy ile waży!

Ostatnie tygodnie wokalistka spędza na wakacjach. Gwiazda w każdej wolnej chwili odpoczywa od pracy i paparazzi, a to jest możliwe tylko poza granicami naszego kraju, gdzie wyłącznie ona sama ma kontrolę nad tym, co z jej życia prywatnego ujrzy światło dzienne. Do Polski wpada, można by rzec, jedynie jako gość, by w weekendy uraczyć fanów swoją muzyką i zaskoczyć nową stylizacją! W minioną sobotę kusiła ciałem w stroju seksownego tygryska za 3400 złotych.

Fani uważnie śledzą jej social media i dopatrują się wielu istotnych kwestii. Jednak o tym, czym wczoraj podzieliła się artystka chyba nie wiedzieli! Większość zapewne zauważyła, że w ostatnim czasie Doda bardzo "zmizerniała". Wystarczy spojrzeć na jej wspomnienia z wakacji, gdzie pozowała często w strojach kąpielowych. Jedni są zachwyceni, inni zaniepokojeni, że idolka znika w oczach. By uspokoić tych drugich, wczoraj nagrywając InstaStory, weszła na wagę i pokazała ile waży!

Zobaczcie koniecznie wideo! Okazuje się, że Doda waży 53,1 kg. Przy jej wzroście 169 centymetrów to trochę mało...

