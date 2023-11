Od wiosny Magdalena Gessler sporo straciła na wadze! Wszystko zaczęło się, kiedy pojechała do Gwatemali, by wziąć z synem udział w show „Starsza pani musi fiknąć”. To właśnie Tadeusz Müller przekonał ją tam do zmiany menu. Zaproponował jej dietę, którą sam stosuje od lat.

Reklama

Znikam na wadze, bez wysiłku, zupełnie w sposób magiczny. Jest mnie mniej już o 13 kg – zdradziła „Party Magdalena Gessler. - „Dziś prawie nie jem mięsa, piję dużo ciepłej wody, nie podjadam między posiłkami, a jeśli już, to odrobinę śliwek lub malin. Jem trzy niewielkie posiłki, zazwyczaj pełne warzyw. Na śniadanie kawa bez mleka, kilka łyżek jajecznicy i sok grejpfrutowy. Czuję, że mam więcej energii, która dosłownie mnie rozpiera!”, mówi "Party” gwiazda.

Syn Magdy Gessler jest nutritarianinem

Co to oznacza? Tadeusz bardzo rzadko je mięso, za to stawia w swojej diecie na produkty jak najlepszej jakości. Odwiedza rolników, szuka ekologicznych upraw, zwłaszcza warzyw.

Reklama

Nutritarianizm uchodzi dziś za najbardziej korzystny dla zdrowia sposób odżywiania. Dla jednych dieta taka jest metodą na odzyskanie szczupłej sylwetki. Inni zaś traktują ją, jako część terapii przeciw chorobom cywilizacyjnym. Sposób odżywiania Tadeusza Mullera i Magdaleny Gessler przypomina dietę wegetariańską. Podstawowym założeniem nutritarianizmu jest stwierdzenie, że produkty wysoko przetworzone są źródłem chorób cywilizacyjnych.

x-news, TVN/Grzegorz Piekarski