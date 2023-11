Reklama

Katarzyna Niezgoda ważyła 120 kg. Ale wzięła się za odchudzanie. Dziś nosi ubrania mniejsze o trzy rozmiary! Kiedy Katarzyna Niezgoda uznała, że pora schudnąć?

„Wskazówka na mojej wadze pokazywała, że weszłam w jakiś stan chorobowy. Ważyłam wtedy chyba około stu dwudziestu kilogramów i wreszcie moja przyjaciółka zdobyła się na odwagę, mówiąc mi dosadnie, że powinnam coś ze sobą zrobić”, wspomina Katarzyna w wywiadzie dla portalu Viva.pl.

Tak zaczął się proces, który trwa do dziś. Bizneswoman śmieje się, że po wielu eksperymentach z kolejnymi dietami mogłaby już napisać o odchudzaniu doktorat. Pół roku temu rozpoczęła następny etap. Schudła już prawie trzy rozmiary! Jak? Wróciła do gry w tenisa i ćwiczeń na siłowni, wyeliminowała z diety cukier i gluten, nie je też mięsa ani ryb. Przeszła na dietetyczny catering i korzysta z pomocy dietetyka. Dziś twierdzi, że sama by sobie nie poradziła, a odchudzającym się radzi, żeby zaufali komuś, kto zna się na rzeczy i kto potrafi motywować.

Udało jej się również przeorganizować życie i zwolnić tempo. Po latach wreszcie może sobie na to pozwolić, bo prowadzi własną firmę headhunterską i sama zarządza swoim czasem. Kiedyś nie przesypiała ośmiu godzin, wiecznie dokądś pędziła. Teraz stara się dbać o siebie. Uważa, że mamy tylko jedno "opakowanie" i powinniśmy je szanować, bo drugiego już nie dostaniemy.



Czy to nowy mężczyzna?

Bizneswoman przekonuje, że decyzji o odchudzaniu nie podejmowała pod wpływem kogoś innego. A „nowe życie” rozpoczęła, gdy była singielką!

Więcej w nowym magazynie "Flesz".

ZOBACZ: Odchudzona Katarzyna Niezgoda na Balu Dziennikarzy! W tak seksownej kreacji jeszcze jej nie widzieliście!

Reklama

Katarzyna Niezgoda schudła trzy rozmiary

ONS