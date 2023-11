Tak Beata Tadla wyglądała 16 lat temu. Dziennikarka w rozmowie z Super Expressem zdradziła, jak udało się jej zrzucić aż 18 kilogramów.

Po prostu zaczęłam świadomie się odżywiać. Nie karmić organizm, a odżywiać go. Być tym, co jem. Zrezygnowałam z mięsa, białego pieczywa, nie jem fast-foodów, smażonych potraw. Od kilkunastu lat nie piję też piwa, które kiedyś lubiłam. Ryby, sporo surowych warzyw i owoców, jajka, ziarna, orzechy, imbir, kurkuma, dużo produktów, które mają witaminę C, to podstawa mojej diety - przyznała gwiazda.