W "Kuchennych rewolucjach" Magda Gessler przedstawiana jest jako właścicielka kilkunastu restauracji w Polsce. Okazuje się, że prawda jest zupełnie inna. Jak sama przyznała w rozmowie z Wideoportalem, ma tylko (albo aż) 7 knajp w Polsce:

To trochę się zmienia tak jak giełdzie. Ich liczba zmniejszyła się do 6, przepraszam 7, ale są one oblegane w taki sposób, że jeżeli ktoś ma pretensje, to może mieć pretensje tylko do mnie. Wszystkie są szczególne [...] - mówi Magda Gessler.