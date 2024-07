Bardzo ważnym elementem wizerunku Dody są nie tylko oryginalne kreacje, ale także dodatki. Gwiazda zwraca na nie szczególną uwagę. Do butów, torebek i okularów ma wielką słabość. Zawsze wybiera markowe i niebanalne modele. Od klasycznych pikowanych torebek Chanel, przez awangardową biżuterię od Violi Lee i niepowtarzalne szpilki Gasoline Glamour, aż w końcu po okulary vintage Diora, należące kiedyś do króla rock and rolla Elvisa Presleya.



Czy Doda jest uzależniona od trendów? W rozmowie z "Party Style" gwiazda nie ma wątpliwości: - Moda wciąga. Gdy kupię sukienkę, muszę mieć do niej buty, okulary, torebkę, bransoletkę. I to nigdy nie ma końca, bo zawsze jest jakaś impreza, na którą trzeba pójść -. Rabczewska wie co mówi, uzbierała już pokaźną kolekcję.



W swojej szafie ma ponad 150 par butów, 70 torebek, 100 par okularów i około 200 sukienek! Te liczby robią wrażenie, zwłaszcza gdy się zerknie na metki.



Więcej na temat tego, co Doda kryje w swojej szafie przeczytacie w najnowszym numerze magazynu "Party Style".



chimera

Reklama