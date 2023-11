4 z 5

To Polsat wygrał z konkurencją! Okazuje się, że to właśnie Festiwal Przebojów Weselnych przyciągnął najwięcej widzów przed telewizory. Portal Wirtualnemedia.pl informuje, że stacja przyciągnęła średnio 2,75 mln osób. Muzyczną imprezę poprowadzili Agnieszka Hyży, Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak, a na scenie zaprezentowały się takie gwiazdy jak: Michał Wiśniewski, zespół Top One, grupa Dwa Plus Jeden, zespół Weekend i Krzysztof Krawczyk.