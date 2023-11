1 z 9

Jedną z gwiazd Sylwestrowej Mocy Przebojów 2017 w Katowicach będzie Sylwia Grzeszczak! Z tej okazji zobaczcie, jak zmieniała się ta 28-letnia artystka - od nastolatki w „Idolu” do divy polskiej piosenki, która na swoim koncie ma dziesiątki hitów, mnóstwo platynowych płyt i dziesiątki prestiżowych nagród. Ale co najważniejsze - miłość słuchaczy! Co Sylwia zaśpiewa na Sylwestrze z Polsatem? Tego jeszcze nie wiemy, ale coś czujemy, że Katowice usłyszą m.in. hit "Tamta Dziewczyna"! ;)

Sylwestrowa Moc Przebojów 2017 - 31 grudnia o godzinie 20. w Polsacie!

