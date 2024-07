10 z 19

W 2009 roku Madonna zawitała po raz pierwszy do Polski ze swoim koncertem. Data 15 sierpnia była szczególna z dwóch powodów - tego dnia Polacy obchodzą święto Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, a dzień później sama Madonna świętuje swoje urodziny. Polscy fani w akcji zorganizowanej przez serwis MadonnaNewEra zaskoczyli swoją idolkę i odśpiewali jej na Bemowie Sto Lat i Happy Birthday z uniesionymi papierowymi białymi sercami, co doprowadziło gwiazdę do łez. Madonna skwitowała to stwierdzeniem "The best birthday present ever", a nagranie z całej akcji autorstwa menadżera Królowej Popu trafiło następnego dnia na jej oficjalną stronę internetową. O polskich fanach, którzy "zatrzymali koncert Madonny" pisało też wiele zagranicznych serwisów, a sama gwiazda wspominała tę chwilę w wywiadzie dla amerykańskiego "Rolling Stone" i podczas drugiej wizyty w Warszawie w 2012.