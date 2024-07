Ciężko uwierzyć, ale Cezary Pazura skończył 54 lata! Aktor filmowy, kabaretowy i serialowy rozpoczął swoją przygodę z show-biznesem już w 1986 roku - zagrał wówczas w filmie "Czarne stopy". Cezary Pazura ma a swoim koncie role w takich hitach jak: "Psy", "Tato", "Kiler", czy "Szczęśliwego Nowego Jorku". Ale to zaledwie ułamek produkcji w których mogliśmy go zobaczyć. Widzowie pokochali go za rolę zabawnego posterunkowego w serialu "13 posterunek". Kilka lat temu Pazura zadebiutował również jako reżyser.

Prywatnie Cezary Pazura tworzy obecnie szczęśliwe małżeństwo z Edytą Pazurą. Para doczekała się dwójki dzieci.

Zobacz, jak Cezary Pazura zmieniał się w ostatnich latach! A my życzmy aktorowi stu lat!

