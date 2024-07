Ewa Chodakowska gościła w ten weekend w Dzień Dobry TVN. Ulubiona trenerka wszystkich Polek opowiedziała o swojej pracy. Przyznajemy, że nie spodziewaliśmy się, że tak to wygląda...

Patrząc na to jak wyglądam i czym zajmuję się na co dzień, ludzie mówią: “tak, tobie jest łatwo powiedzieć, bo ty cały czas trenujesz”. Bzdura. Trening zajmuje mi 4 do 5 godzin w tygodniu. Cała reszta to jest zrdowe odżywianie się i regeneracja, a przede wszystkim praca w sieci - mówi Ewa Chodakowska.