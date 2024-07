Nikt nie ma wątpliwości, że Tilda Swinton należy do grona najlepiej ubranych kobiet świata. Zamiast wzorować się na najnpowszych trendach, przy doborze ubrań gwiazda podąża za własną wyobraźnią i wychodzi jej to fenomenalnie.

Sama dyktuje trendy i od lat wierna jest swojemu stylowi. Swinton znana jest z łączenia minimalistycznych form z błyszczącymi tkaninami, stroni od biżuterii i innych dodatków, a jej znakiem rozpoznawczym są krótkie włosy zawsze zaczesane do tyłu.

To co w ubraniach ceni najbardziej to najwyższa jakość tkanin i przeważnie jasne kolory, które doskonale współgrają z jej androgynicznym typem urody. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie kreacje Tildy Swinton.

