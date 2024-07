Joanna Horodyńska od lat słynie z odważnych stylizacji, zawsze przepełnionych najnowszymi trendami. Ubrania, w których pokazuje się na imprezach na ogół pochodzą z aktualnych kolekcji światowych marek luksusowych, takich jak Prada, Chanel, Valentino, Givenchy. Dziwi nas, że mimo bardzo ciekawych zestawów, Horodyńska często spotyka się z niepochlebnymi opiniami na temat swojego stylu. Pewnie dlatego, że nie boi wyjść przed szereg i pokazać coś niepowtarzalnego.

O jej stylizacjach można powiedzieć wszystko tylko nie to, że są nudne. Jej białe kozaczki czy słodki, różowy komplet od MMC do dziś wzbudzaja ogromne kontrowersje w internecie. Jednak stylistka nie zamierza dostosować się do reszty i wciąż ma ochotę na więcej eksperymentów. My zdecydowanie należymy do grona miłośników jej stylu i z niecierpliwością czekamy na to, co jeszcze nam pokaże.



Tak Joanna Horodyńska prezentowała się na przestrzeni ostatnich miesięcy: