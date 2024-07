Edyta Herbuś przez lata zawodowo trenowała taniec. Dzięki temu jej ciało jest niezwykle elastyczne i oczywiście bardzo zgrabne! Edyta wie jak wykorzystać atuty swojej figury i chętnie je podkreśla za pomocą kobiecych i seksownych ubrań.

Aktorka praktycznie zawsze zakłada szpilki. Dzięki temu jej nogi zawsze wydają się długie. Edyta na co dzień zazwyczaj wybiera spodnie, ale nawet w nich wygląda bardzo seksownie.

Ostatnio jej znakiem rozpoznawczym stały się czerwone usta, które dodatkowo podkreślają jej charakterystyczną urodę. Uwielbiane przez nią koktajlowe sukienki chętnie zamienia na długie balowe suknie.

Czyżby była to zasługa jej partnera Mariusza Trelińskiego, dzięki któremu pojawia się to co raz na bardziej eleganckich galach i imprezach?

Więcej o stylu Edyty Herbuś przeczytasz w najnowszym numerze Flesza.

