Igor Herbut

Igor Herbut to wokalista zespołu LemON. O grupie stało się głośno, gdy pojawili się w programie "Must Be The Music". Igor Herbut wraz ze swoimi przyjaciółmi oczarował jury już na castingach. Nie tylko sędziowie pokochali ich piosenki. Publiczność również zauroczyła się ich twórczością. Nic więc dziwnego, że zespół LemON ostatecznie zwyciężył 3. edycję show Polsatu. Po zakończeniu programu udało im się podbić listy przebojów. Ich piosenkę "Napraw" grano niemal we wszystkich polskich rozgłośniach!