Ida Nowakowska z mężem i synkiem bawią się przed siedzibą TVP. Nowe zdjęcia paparazzi

Ida Nowakowska spędziła rodzinne popołudnie z mężem i synem. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" i "You Can dance. Nowa generacja" spędziła wspólny czas z rodziną w jednym z warszawskich parków, a tam spotkała swoich fanów. Jak zareagowała, kiedy poprosili ją o wspólne, pamiątkowe zdjęcie? Paparazzi uwiecznili ten moment. Zobaczcie sami! Ida Nowakowska spędza czas z mężem i synem Ida Nowakowska i jej mąż, Jack Jack Herndon, już od kilku miesięcy spełniają się w roli rodziców. Syn pary przyszedł na świat w maju, ale młoda mama już tydzień po narodzinach syna pojawiła się na planie ostatniego odcinka "Dance Dance Dance"- z kolei trzy tygodnie po porodzie Ida Nowakowska wróciła do pracy w "Pytaniu na śniadanie". Ostatnio magazyn "Party" informował, że w minione wakacje, w tajemnicy przed mediami, odbył się chrzest synka Idy Nowakowskiej. Gwiazda TVP zdradziła wówczas, że jej syn nazywa się Maksymilian Marek Herndon. Dla nas to Max Marek- wyznała w magazynie "Party". Zobacz także: Ida Nowakowska zagrała w filmie o kardynale Wyszyńskim. Czy teraz zostanie aktorką? Ida Nowakowska po pracy spędza każdą wolną chwilę z ukochanym mężem i synkiem. Ostatnio paparazzi "przyłapali" szczęśliwą rodzinę w parku. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" i Jack Herndon skorzystali z pięknej, słonecznej pogody i zabrali swoją pociechę na spacer. Zobacz także: Ida Nowakowska odpowiada na atak katolickiego tygodnika! "Kolejny fake news" W pewnym momencie do Idy Nowakowskiej podeszli fani, którzy poprosili o pamiątkową fotkę. Jak widać, gwiazda TVP nie odmówiła i razem z rodziną chętnie pozowała do zdjęć. Oglądacie programy...