Ida Nowakowska pokazała nowe słodkie zdjęcie z synkiem! Maluszek zasypia w objęciach mamy

Ida Nowakowska opublikowała na Instagramie nagranie, na którym prezentuje duży ciążowy brzuszek i chwali się nowymi stylizacjami. Jednak największą uwagę przyciąga fryzura Idy Nowakowskiej! Gwiazda " Dance dance dance " po raz pierwszy zaprezentowała tak ekstrawagancką metamorfozę. Pasuje jej? Ida Nowakowska zmieniła fryzurę! Co za zmiana! Ida Nowakowska w ostatnim czasie stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd telewizji. Widzowie "Pytania na śniadanie" uwielbiają jej sposób bycia i uśmiech, jakim obdarza ich podczas porannego programu. Tancerka niebawem zostanie mamą i ostatnio stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie właśnie opublikowała zabawne nagranie i zaprezentowała nową fryzurę. To idealna propozycja na wakacje! Zaszalejmy! Dużo uśmiechu dla Was wszystkich! - napisała na Instagramie Ida Nowakowska. Fani gwiazdy od razu zwrócili uwagę na nietypową fryzurę tancerki. Ida Nowakowska po raz pierwszy zaprezentowała się w tak szalonej, wakacyjnej fryzurze. Tomasz Wolny porównał ją nawet do amerykańskiej gwiazdy! #teamAliciaKeys😎 Aaa jeju jak ślicznie wyglądasz 😍❤️ Ale pięknie wyglądasz 😍❤️ Crazy mum😍 You look beautiful ❤ Sami spójrzcie! Zobacz także: Ida Nowakowska pochwaliła się dużym ciążowym brzuszkiem! Poród zbliża się wielkimi krokami Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Ida Nowakowska Herndon (@idavictoria) Ida Nowakowska zazwyczaj stawia na miękkie hollywoodzkie fale! Od czasu do czasu gwiazda...