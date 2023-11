Ida Nowakowska od dawna podbija show-biznes, a wszystko zaczęło się od jej udziału w "You can dance". Od lat jednak współpracuje ze stacją TVP, gdzie mogliśmy ją podziwiać w "Bake Off Junior", a także w roli jurorki w "Dance, Dance, Dance". Gdy taneczny program zakończył swoją emisję, Ida Nowakowska dostała nową propozycję poprowadzenia porannego programu "Pytanie na Śniadanie", którą oczywiście przyjęła. Ida Nowakowska została partnerką Łukasza Nowickiego i od kilku miesięcy pojawiała się na wizji. Teraz okazuje się jednak, że musi rozstać się ze "śniadaniówką". Wiemy, dlaczego gwiazda odchodzi z "Pytania na Śniadanie"!

Reklama

Ida Nowakowska żegna się z "Pytaniem na Śniadanie"

Ida Nowakowska odchodzi z "Pytania na Śniadanie", bo zaangażuje się w nowy projekt! Tancerka poprowadzi całkiem nowy program, jakiego w telewizji jeszcze nie było, o czym napisała w swoim poście na Instagramie.

Łukasz Nowicki dziękuję za symbolicznego Niedźwiadka Wojtka. Będę tęsknić za całą ekipą Pytania na Śniadanie, ale wiem, że wrócę z tej przygody jako osoba bogata w wyjątkowe i wartościowe doświadczenia. Jakiej przygody? Będę miała zaszczyt prowadzić nowy projekt, unikatowy w dziejach światowej telewizji. Łączymy historię i teraźniejszość. Pamięć o bohaterach, surwiwal i doskonałą przygodę. Sześcioro śmiałków chce pokonać „szlak nadziei”, czyli trasę, którą 78 lat temu przebyli polscy żołnierze z Armii Andersa. 120 tysięcy osób, ponad 12,5 tysiąca kilometrów, prawie cztery lata morderczej wędrówki. Idąc śladami tamtych bohaterów, zagłębimy się w dziewiczą, syberyjską tajgę. Przemierzymy bezkresne stepy Kazachstanu i bezlitosne pustynie Bliskiego Wschodu. Przeprawimy się przez morza, najgłębsze jezioro świata i rzeki, które nawet nie mają nazw. W upale i mrozie na nowo przeżyjemy historię i oddamy hołd bohaterom - napisała Ida Nowakowska na Instagramie.

Program Idy Nowakowskiej "Szlak Nadziei" będzie można oglądać na TVP1 od wiosny 2020 roku. Program będzie wyjątkowo wymagający dla uczestników - tancerka zapowiada bowiem, że zostaną poddani wielu wyzwaniom, a żeby im podołać, będą potrzebowali sprytu i wytrwałości.

Jak udało nam się jednak dowiedzieć, Ida Nowakowska nie odchodzi na stałe z "Pytania na Śniadanie", a jedynie na czas swojego angażu w nowy projekt (zajmie jej on około miesiąca). TVP nie planuje zaś zatrudniać nowej osoby.

Czekacie na powrót Idy? A może bardziej na jej nowe show?

Zobaczcie, jak Ida Nowakowska żegna się z Łukaszem Nowickim:

Ida Nowakowska nie pojawi się już w "Pytaniu na Śniadanie"

Instagram

Ida Nowakowska pokazała już zdjęcia z nowego programu

Instagram

Reklama

Na jej profilu możemy zobaczyć również uczestników