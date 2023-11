1 z 4

A teraz idziesz jak burza! Byłaś prowadzącą „Bake Off – Ale ciacho!”, jurorką „Dance, dance, dance…”, pracowałaś w amerykańskim show „The World’s Best” w CBS, a obecnie w „Pytaniu na śniadanie”. To efekt zaplanowanej strategii?

Po prostu dostaję bardzo dużo propozycji i wybieram te najciekawsze, ale też codziennie modlę się do Boga i dziękuję za to, co do mnie przychodzi.

Wychowywałaś się w Polsce?

To skomplikowane (śmiech). Od dzieciństwa mieszkałam na zmianę w Polsce i Stanach. Mam podwójne

obywatelstwo. Zawsze powtarzam, że Polska dała mi korzenie, a Ameryka skrzydła. Ale wiesz co? Myślę, że ostatnio to właśnie Polska mnie bardzo uskrzydla.

Zazdroszczę ci trochę takiego kolorowego życia. Wydaje się, że wszystko ci tak łatwo przychodzi…

Od ósmego roku życia występowałam w teatrze, filmie i telewizji. Tańczyłam w Buffo, Romie, Lincoln Center, Metropolitan Opera. Na 18. urodziny dostałam kwiaty od dyrektora teatru Buffo z okazji 10-lecia pracy (śmiech). Wyobrażasz to sobie? Za to w Kalifornii na studiach poznałam męża, a potem wyjechałam z nim do Chin. Owszem, moje życie wygląda kolorowo, ale były w nim też smutne chwile.

Trudno w to uwierzyć. Zawsze uśmiechnięta Ida bywa czasem smutna?

Moim radościom zawsze towarzyszył jakiś smutek. Umierali najbliżsi mi ludzie, żyliśmy bardzo skromnie, bo

wszystkie pieniądze pochłaniały moje szkoły i lekcje tańca. Jednak trudne chwile dały mi dojrzałość i pokorę w stosunku do życia.